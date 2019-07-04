الامانة توضح اسباب قطع طريق محمد القاسم مساء اليوم

2019/07/04 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، عن قطع جزئي في الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي مساء اليوم الخميس.

وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "سبب القطع هو لأغراض الصيانة والتي تشمل استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي { الكايد ريل والهاند ريل }بالاضافة الى اكساء المقاطع المتضررة من الطريق ".واوضح البيان ان "توقيت القطع تمت مراعاة فيه العطلة الصيفية للمدارس والجامعات بالاضافة الى ان القطع جزئي اي سينتقل خط المسير الى الجانب الاخر ليكون بذلك ذهاباً وإياباً حتى اكمال الاعمال الخاصة بالطريق مع الإشارة الى تأثيث المسار بالعلامات المرورية الدالة والموجهة للطريق البديل".



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