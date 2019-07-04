بالاسماء.. القبض على ثلاثة من قيادات داعش تسللوا الى ناحية في كركوك

2019/07/04 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميٍس، عن القاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش تسللوا الى ناحية الرياض بكركوك.

وقال جودت في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قطعات الفرقة الآلية وبأشراف قائد الفرقة شرعت بعمليات استباقية بقوة من فوج المغاوير الثالث {قوة ظافر} وبأسناد من ناقلات الفوج لواء الآلي الرابع ومفارز المتفجرات بناءاً على معلومات استخباراتية دقيقه عن تسلل مجموعة من العناصر الارهابية عبر بزول قرية طويلعة وقرية صالح العجم في ناحية الرياض بكركوك تمكنت خلالها من القاء القبض على ثلاثه من العناصر الارهابية، وهم كل من:-1_القيادي {ع.



أ.



أ} الملقب ابو عمر مسؤول عقارات التنظيم.2_الارهابي {ص.



ح.



ف} الملقب ابو الياس مسؤول الرواتب وجمع الزكاة.3_الارهابي {ق.



ع.



م} الملقب ابو بابگروش مسؤول مفرزة.واضاف" حيث ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف عدد 3 ومخزن كلاشنكوف مملوء بالعتاد عدد 18 ورمان هجومي يدوي عدد7 وهارد حاسبة عدد1، وموبايل للعبوات الناسفة عدد2 ودرع ومشلح عدد 2".واشار الى"تسليم الإرهابيين والمظبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".انتهى

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