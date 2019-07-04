2019/07/04 | 18:11

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كربلاء المقدسة | فرصة الحصول على العمل باتت مستحيلة بعد اتساع دائرة العمالة الاجنبية

العراقاقتصاد

كربلاء المقدسة | فرصة الحصول على العمل باتت مستحيلة بعد اتساع دائرة العمالة الاجنبية

الخميس 4 يوليو 2019 - 18:02

تقرير عمار الخزاعي

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