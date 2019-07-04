مجلس نينوى: إحالة ملف تعويضات ضحايا العبارة للحكومة المركزية

2019/07/04 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الخميس، عن إحالة ملف تعويض ضحايا العبارة الى الحكومة المركزية، فيما اكدا ن عشرات الجثث لازال مصيرها مجهول لغاية الان.وقال عضو المجلس عبد الرحمن الوكاع لـ/المعلومة /، إن “ملف تعويض ذوي ضحايا العبارة أحيل الى الحكومة المركزية لتعويضهم بعد ان صوت على اعتبارهم شهداء واخذ حقوق شهيد […]

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