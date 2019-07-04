2019/07/04 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” الضوء، الخميس، على اوضاع مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تقرير “شديد اللهجة” من هيومن رايتس يكشف تفاصيل من داخل سجون العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تقرير “شديد اللهجة” من هيومن رايتس يكشف تفاصيل من داخل سجون العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).