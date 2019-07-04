الامانة توضح اسباب قطع طريق محمد القاسم مساء اليوم

2019/07/04 | 18:12

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد، عن قطع جزئي في الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحت...

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