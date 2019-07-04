مباريات قوية للاندية الكبرى في الجولة الاولى من الليجا الاسبانية

2019/07/04 | 18:12

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بغداد :سومر نيوز

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثل...

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