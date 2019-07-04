2019/07/04 | 18:13

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باشراف امريكية..



اجتماع بين بغداد وأربيل لبحث عودة البيشمركة الى كركوك

بغداد/..



كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، عن اجتماع جرى بين قيادات عسكرية من الحكومة العراقية الاتحادية مع قيادات عسكرية وحكومية من اقليم كردستان، لبحث عودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ"عين العراق نيوز"، ان "عدد من القيادات العسكرية وحكومية من اقليم كردستان، اجتمعت مع قادة عسكريين من الحكومة الاتحادية في معسكر كيوان، من اجل بحث عودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذا الاجتماع تم باشراف أمريكي، من خلال ضباط ومستشارين من التحالف الدولي"انتهى3

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