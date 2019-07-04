2019/07/04 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة نفط إيرانية بمضيق جبل طارق.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على “تويتر” اليوم الخميس، “بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ايقاف احدى ناقلاتها النفطية ..طهران تستدعي السفير البريطاني المركز الخبري الوطني.

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