قطع طريق محمد القاسم مساء اليـوم لغرض الصيانــة

2019/07/04 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد انها ستقوم بقطع جزئي لطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي ، مساء اليوم الخميس .واوضحت الامانة ان ” القطع هو لأغراض الصيانة والتي تشمل استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي ( الكايد ريل والهاند […]

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