وزارة الدفاع تصدر توضيحا لحقيقة تصريح قائد عمليات البصرة

2019/07/04 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزاره الدفاع توضيحا بشأن التصريح الذي ظهر على بعض وسائل الإعلام المنسوب إلى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة, إنه وبعد تدقيق المعلومات، تبين إن القائد كان يتحدث بشكل شخصي مع أحد الإعلاميين، ولم يقصد اعتقال الصحفيين أو منعهم, وإنما كان يشكو من الضغوطات وتسريب المعلومات بشكل سريع قبل تدقيق المعلومة من مصدرها الأساسي، مشيرا الى أن الوزارة تعرب غن أسفها من استخدام هذا التصريح بشكل معاكس.

وأضاف، أن الوزارة حريصة على التعاون وتسهيل عمل وسائل الإعلام كافة، من خلال إيمانها بأن استقرار الأمن ودحر الإرهاب، لا يمكن تحقيقه إلا بتكاتف الجهود وبموقف الإعلاميين الوطني.

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