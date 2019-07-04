أمانة بغداد تنوه إلى قطع جزئي لطريق محمد القاسم

2019/07/04 | 18:17

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بغداد اليوم- بغداد

نوهت امانة بغداد، اليوم الخميس، الى قطع جزئي في طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت الامانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها تسترعي انتباه المواطنين الى انها ستقوم مساء اليوم الخميس بقطع جزئي في الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي".

واوضحت الامانة ان "سبب القطع هو لأغراض الصيانة والتي تشمل استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي ( الكايد ريل والهاند ريل ) بالاضافة الى اكساء المقاطع المتضررة من الطريق".

واوضحت، أن "توقيت القطع تمت المراعاة فيه العطلة الصيفية للمدارس والجامعات بالاضافة الى ان القطع جزئي اي سينتقل خط المسير الى الجانب الاخر ليكون بذلك ذهاباً وإياباً حتى اكمال الاعمال الخاصة بالطريق مع الإشارة الى تأثيث المسار بالعلامات المرورية الدالة والموجهة للطريق البديل".

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