2019/07/04 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بعد دفاعه عن ألوان باريس سان جرمان، عاد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات.وسيكون بوفون (41 عاما) الذي أمضى 17 عاما مع يوفنتوس بديلا للبولندي فويتشي تشيسني.وتوج بوفون مع “السيدة العجوز” بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوفون يعود إلى “السيدة العجوز” وكالة خطوة برس.

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