قطع جزئي لسريع محمد القاسم

2019/07/04 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وهت امانة بغداد الى انها ستقوم مساء اليوم الخميس بقطع جزئي في

الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة

وحتى الباب الشرقي.وذكرت الامانة في بيان ، ان "سبب القطع هو لأغراض الصيانة والتي تشمل

استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران

الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي (

الكايد ريل والهاند ريل ) بالاضافة الى اكساء المقاطع المتضررة من

الطريق".واضافت ان "توقيت القطع تمت مراعاة فيه العطلة الصيفية للمدارس

والجامعات بالاضافة الى ان القطع جزئي اي سينتقل خط المسير الى الجانب

الاخر ليكون بذلك ذهاباً وإياباً حتى اكمال الاعمال الخاصة بالطريق مع

الإشارة الى تأثيث المسار بالعلامات المرورية الدالة والموجهة للطريق

البديل".

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