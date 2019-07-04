عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

2019/07/04 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق قارب مطاطي على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.

وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل

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