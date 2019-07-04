المركزي العراقي: ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار

2019/07/04 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار، مبينا ان هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي

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