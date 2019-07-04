2019/07/04 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بينت لجنة التعليم النيابية، الخميس، عن صرف طلبة الدراسات العليا خارج العراق معدل 10 الاف دولار سنويا لكل طالب تذهب لجامعات في السودان ومصر ودول أخرى، مبينا ان الخلل تتحمله التعليم العالي.وقال عضو لجنة التعليم رياض محمد في تصريح صحفي، ان “خطة القبول في القناة الخاصة والعامة على الدراسات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية : 10 آلاف دولار سنوياً تصرف خارج البلاد لطلاب الدراسات العليا المركز الخبري الوطني.

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