الصفدي: الاردن لن يقبل اي حل لا يضمن للفلسطينيين حق إقامة دولتهم

2019/07/04 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ان الاردن “لن يقبل” أي حل لا يضمن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.وقال الصفدي في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس بالعاصمة عمان اليوم إن “المملكة تريد سلاما شاملا، وكما قلنا سابقا السلام لن يكون شاملا ولن يكون دائما إلا اذا قبلته […]

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