رئيس جامعة كركوك الجديد ووفد فرع نقابة الصحفيين يؤكدان اهمية تفعيل التعاون المشترك

2019/07/04 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الدكتور صباح احمد اسماعيل رئيس جامعة كركوك مع وفد يمثل فرع نقابة الصحفيين في كركوك التعاون المشترك ودعم الأسرة الصحفية .جاء ذلك خلال خلال زيارة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع رئاسة الجامعة ولقائهم رئيس الجامعة .وقدم وفد فرع النقابة برئاسة الزميل محمد حسين الداغستاني لرئيس الجامعة باقة ورد تعبيرا َ عن تهاني […]

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