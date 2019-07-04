مقتل 4 من إرهابي داعش غربي ألانبار

2019/07/04 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ألانبار… أفاد القيادي في حشد ألانبار قطري العبيدي، الخميس، بأن القوات الامنية تمكنت من قتل 4 من خلايا عناصر عصابات داعش الإجرامية بحملة أمنية غربي المحافظة.وقال العبيدي لـ /المعلومة /، إن “قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من حشد عشائر الجغايفة شرعت بحملة أمنية إستباقية لتعقب خلايا داعش […]

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