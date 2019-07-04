كيف ستكون حالة الطقس في عطلة نهاية الاسبوع بالعراق؟

2019/07/04 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما رجحت تسجيل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية قبل منتصف الاسبوع المقبل....

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