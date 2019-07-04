فلاح المشعل يعلق على طريقة تسويق البعض لانفسهم في القنوات الفضائية..!!!

2019/07/04 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق انتقد الصحافي والكاتب العراقي فلاح المشعل طريقة تسويق بعض المحللين والناشطين لانفسهم عندما يتم استضافتهم في القنوات الفضائية.وعلق المشعل في منشور على حسابه في “فيسبوك” ،” تابعوني على القناة الفلانية في الساعة كذا ببرنامج خرط مرط .! زين ليش نتابعك، قابل مخترع البالوته لو مكتشف اسرار تشريب الباميا ..؟

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