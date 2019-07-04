وزير النقل: طاقة مشروع الأرصفة الثلاثة في ميناء أم قصر الشمالي ٧٥٠ الف حاوية

2019/07/04 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، أن طاقة مشروع الأرصفة الثلاثة في ميناء ام قصر الشمالي ٧٥٠ الف حاوية كمناولة سنوية.

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