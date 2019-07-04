أمانة بغداد تنوه إلى قطع طريق محمد القاسم جزئياً هذا المساء

2019/07/04 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، أنها ستقوم مساء اليوم الخميس، بقطع جزئي في طريق محمد القاسم للمرور السريع للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي.

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