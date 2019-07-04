الجبوري يستغل نفي النزاهة بمهاجمة “ابو مازن”

2019/07/04 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ علق عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس، على نفي النزاهة رفع الحصانة عن نواب، مستغلاً هذا النفي لمهاجمة محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري “أبو مازن”.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه تويتر: “النزاهة تنفي طلبها رفع الحصانة عن نواب وهي صادقة لان من طلب رفع الحصانة عن النائب احمد عبدالله الجبوري ” ابومازن ” هو مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب محكمة الجنايات في الرصافة لانه محال اليها بقضية فساد”.

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