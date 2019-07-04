الحشد الشعبي يعلن عن قتل 3

2019/07/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القوات في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الأنبار نفذت عملية أمنية في وادي حوران، حيث اندلعت على إثرها اشتباكات مع عناصر داعش الاجرامي في المنطقة".وأضافت القوات، أن "الحشد الشعبي قتل ثلاثة عناصر من التنظيم قبل ان تحقق العملية كامل اهدافها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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