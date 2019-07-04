2019/07/04 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. ماذا يفعل الحشد الشعبي في الدور؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

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