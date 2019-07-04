“بالفيديو” بناية حكومية متروكة في بغداد يرثها “حزب متنفذ” لتحويلها الى مشروع استثماري..!!

2019/07/04 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصورا لبناية حكومية متروكة يطلق عليها جمعية الفاروق التعاونية تابعة لوزارة التجارة.ويقول ناشطون إن هذه البناية استحوذت عليها احد الاحزاب المتنفذة لتحويلها الى مدرسة أهلية استثمارية في شارع فلسطين ، واضافوا ان العمل بدا في البناية من دون استحصال الموافقات الرسمية من امانة بغداد.

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