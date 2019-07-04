منتخب العراق بالطائرة يفوز على فلسطين وينتظر خسارة قطر ليتأهل لنهائيات آسيا

2019/07/04 | 18:48

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بغداد اليوم

حقق منتخب العراق بكرة الطائرة تحت سن 23 اليوم الخميس، الفوز على فلسطين بثلاثة اشواط من دون مقابل، في التص...





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