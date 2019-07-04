2019/07/04 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشفت مصادر أمنية وسياسية مطلعة عراقية، اليوم الخميس، عن وجود ضغوطات «خارجية وسياسية» لإطلاق سراح المقتحمين لسفارة #البحرين في #بغداد، قبل أيام.وقالت المصادر لـ “الحل العراق”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوطات «خارجية وسياسية» لإطلاق سراح مقتحمي سفارة البحرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضغوطات «خارجية وسياسية» لإطلاق سراح مقتحمي سفارة البحرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).