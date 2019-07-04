2019/07/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الخميس، قيام وزيرها ياسين طاهر الياسري بالغاء هويات واجازات حمل السلاح.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الانباء التي اشارت الى قيام وزير الداخلية بالغاء هويات واجازات حمل وحيازة السلاح غير صحيحة”.ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى “توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصادرها الاصلية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تنفي قيام وزيرها بالغاء هويات واجازات حمل السلاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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