نائب: الطيران الأمريكي يحلق بشكل منخفض ويطلق أقراص نارية قرب الحشد في سهل نينوى

2019/07/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الخميس، عن قيام الطيران الأمريكي بالتحليق بشكل منخفض وإطلاق الاقراص النارية قرب مواقع الحشد الشعبي في سهل نينوى، فيما بين أن تلك الأقراص تسببت بحرق مساحات كبيرة من حقول الحنطة في المحافظة.وقال القدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “طائرات الهليكوبتر الأمريكية حلقت بشكل […]

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