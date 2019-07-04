مفتشية الداخلية توقف ضابط برتبة نقيب متلبساً بابتزاز المواطنين بالمال

2019/07/04 | 19:22

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بغداد/ الاتجاه برس

ألقت المفرزة الخاصة بالسيد المفتش العام لوزارة الداخلية لعمليات الضبط بالجرم المشهود، اليوم الخميس، القبض على ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد/ الرصافة لتورطه بعمليات ابتزاز للمواطنين بالمال مقابل انجاز وتسيير دعاواهم الى المحاكم المختصة.

وتمت العملية من قبل المفرزة الخاصة بالسيد المفتش العام، على”خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز شرطة بغداد بابتزاز مواطنين بالمال مقابل تسيير دعاواهم الى القضاء”، فضلاً “عن تنفيذ قرارات القضاة”.

ووجه المفتش العام السيد جمال الأسدي مفرزته الخاصة، “بعمليات الضبط بالجرم المشهود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصدد القضية بالتنسيق مع القضاة المختصين”.

وقد قامت المفرزة، “بجمع المعلومات عن الضابط المذكور وتحليلها وثبت لها تورطه بعمليات فساد اداري ومالي وأخذه الرشاوى مقابل انجاز الدعاوى الخاصة بالمواطنين”.

وأستحصلت المفرزة ،”أمرأ قضائياً بالضبط والتحري من القاضي المختص، ونصبت كميناً للمتهم، أسفر عن ضبطه متلبساً باستلام مبلغ 500 دولار من أحد المواطنين مقابل انجاز دعواه.

و نظم محضر ضبط بالمبلغ ودونت افادة المواطن بعنوان مشتكي وإفادة واعتراف الضابط، وسيّرته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة 160 من ق ع ع لسنة 1983.

وكما وجه جمال الأسدي، “مكاتبه في بغداد والمحافظات ومفرزته الخاصة بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على المرتشين والفاسدين بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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