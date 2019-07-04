هيئة النزاهة تنفي طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب

2019/07/04 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة النزاهة طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب.

ودعت الهيئة في بيان، إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات، وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل، مبينة أن ما نقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيئة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، وصيغ بعباراتٍ مغايرة للتصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة، مطالبة بعدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي.

وشددت الهيئة على أنها تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة، لذلك فإنها تنبه إلى أن التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها.

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