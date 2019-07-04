2019/07/04 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الأمين العام للمزارات الشيعية التهاني لنقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ..وأشاد الأمين العام للمزارات الشيعية بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين وتأثيرها محليا وعربيا ودوليا وان فوز نقيب الصحفيين العراقيين بهذا المنصب المهم يعد انتصارا للصحافة العراقية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمين العام للمزارات الشيعية يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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