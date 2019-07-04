المركزي العراقي يبيع 179.9 مليون دولار بمزاد الخميس

2019/07/04 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الخميس، إلى 179.92 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم أمس الأربعاء؛ والبالغة 179.58 مليون دولار، بزيادة طفيفة بلغت 340 ألف

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