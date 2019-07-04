2019/07/04 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكشف عن خطط جديدة للقضاء على خلايا داعش في العراق

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن

وجود خطط جديدة للقضاء على خلايا تنظيم داعش الارهابي في العراق.وقال عضو اللجنة مهدي تقي، ان "الوضع في عموم محافظات العراق، وخصوصا

المحررة، مستقر جداً، ولا توجد اي مخاوف من عودة تنظيم داعش الى هذه

المناطق واحتلالها مجددا".وبين تقي ان "القيادات العسكرية والامنية وضعت خطط جديدة، الهدف منها

القضاء على خلايا داعش النائمة والمتخفية، والعمل على هذا الشيء

متواصل، كما ان هناك شائعات أمريكية تروج الى تحريك تلك الخلايا

لاهداف معينة".جديرٌ بالذكر، أن تقريراً أميركياً جديداً، صدر عن مركز الدراسات

الحربية في واشنطن، ونقلته صحيفة “ذي صن” البريطانية، ذكر أن تنظيم

“داعش” على وشك أن يحقق عودة جديدة له في المنطقة، ولكن هذه المرة قد

تكون أسرع وحتى أكثر تدميراً وخراباً، وأن أتباع التنظيم كانوا قد

هربوا بعد انهيار خلافة التنظيم المزعومة في العراق و سوريا كجزء من

خطة انسحاب تكتيكي.وبين التقرير أن مسلحي داعش حالياً، لديهم تواجد وسيطرة على بعض

المناطق في العراق، وقد قام المسلحون وبشكل منهجي بإزالة وتصفية زعماء

عشائر ومدنيين من الذين تعاونوا مع القوات الأمنية ضدهم.

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