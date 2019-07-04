مجلس نينوى ينفي تقارير واحصائيات منظمة

2019/07/04 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نفى رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جيتو، اليوم الخميس، الاحصائيات الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول وضعية السجناء من الأطفال والنساء.

وقال

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