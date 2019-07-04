غرق 80 مهاجراً أبحروا من ليبيا في عرض سواحل تونس

2019/07/04 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، إنه أنقذ 4 مهاجرين كانوا يستقلون قاربا مطاطيا قبالة جنوب تونس، توفي أحدهم لاحقاً.

وأفاد الناجون بأن القارب

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