2019/07/04 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت أمينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وأعربت علوش عن تمنياتها بدوام النجاح والتوفيق لرفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية والعمل على إظهار الوجه المشرق لبلدنا الحبيب .وبعثت أمينة بغداد بباقة ورد قدمها نيابة عنها مدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمينة بغداد تهنئ اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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