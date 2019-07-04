“بالفيديو” برقية حية من واقع مستشفى “مدينة الطب” ..فوضى ادارية وتنظيمية وشكاوى من سوء الخدمة الصحية

2019/07/04 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نقلت مواطنة عراقية واقع الخدمة الصحية في مستشفى مدينة الطب ببغداد وحجم الاهمال والفوضى الادارية والتنظيمية والمحسوبية في المستشفى وسوء المعاملة للمرضى او المراجعين.

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