وزير الدفاع العراقي يصدر توجيها لكافة قيادات ومنتسبي الوزارة

2019/07/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالوزارة بالمتحدث الرسمي.ووجه الوزير ايضا بغلق صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لقادة الوزارة وحصر اعلام النشاطات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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