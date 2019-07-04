منتخب الطائرة يتغلب على فلسطين في تصفيات اسيا

2019/07/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تغلب المنتخب الوطني لكرة الطائرة على نظيره الفلسطيني بثلاثة اشواط دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.وتغلب العراق بواقع (25-17) (25-19) (25-11)، إلا ان هذا الفوز ليس كافياً لتأهل ليوث الرافدين، حيث سيتوجب على العراق انتاظر نتيجة مباراة البحرين وقطر.وفي حال […]

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