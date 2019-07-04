2019/07/04 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منح 5 درجات لمعالجة حالات الراسبين والمكملين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 19:33.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح 5 درجات لمعالجة حالات الراسبين والمكملين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح 5 درجات لمعالجة حالات الراسبين والمكملين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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