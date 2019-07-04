الجناح الطائر الهولندي آريين روبن يقرر اعتزال كرة القدم

2019/07/04 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الهولندي آريين روبن،اليوم الخميس، وضع حد لمسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بإعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني، بنهاية الموسم الماضي.

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