2019/07/04 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل معقل الشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون بـ"هواوي" يتحدثون لرووداو عن الأزمة التي يمر بها عملاق الاتصالات الصيني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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