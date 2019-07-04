2019/07/04 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، غرق زورق يقل 86 مهاجرا في البحر المتوسط وإنقاذ 3 من بينهم.

وأفاد الهلال الأحمر التونسي، بانقلاب قارب يقل العشرات من المهاجرين قبالة السواحل التونسية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن وحدة تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما كانوا على متن مركب شرقي "الشابة"، وعلى بعد 55 ميلا.

وأضافت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم أبحروا منذ يوم 27 يونيو الماضي من شواطئ "المهدية" قصد اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطاليّة.

وتابعت "الدفاع التونسية" أنه تم نقلهم إلى ميناء "المنستير" وتسليمهم لوحدات الحرس الوطني، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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