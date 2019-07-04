الاقتصادية النيابية تكشف عن تحركات لتعديل اتفاقية العراق مع الاردن

2019/07/04 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، الخميس، عن تحركات مع لجنة العلاقات الخارجية لإجراء تعديلات على اتفاقية العراق والأردن ، مبينا ان التعديل يشمل إلغاء الإعفاء الضريبي عن السلع المشابه لنظيرتها المصنعة محليا.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “بعض المواد الاستهلاكية التي شملت باتفاقية الإعفاء الضريبي مع الاردن بدأت تصنع محليا مما […]

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