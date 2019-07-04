2019/07/04 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت مديرية ادارة التطوع في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فتح باب التطوع، فيما بينت ان الاعلانات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “انتشر في الاونة الاخيرة خبر كاذب يشير الى وجود اعلانات تطوع وهمي مما لاصحة لها، وعلما ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي فتح باب التطوع وتحذر من الاعلانات “الوهمية” وكالة خطوة برس.

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