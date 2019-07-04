سفير العراق في أذربيجان للفرات: غداً نزف بشرى انضمام بابل على لائحة التراث الدولي

2019/07/04 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في اذربيجان فاضل الشويلي، عن زف بشرى انضمام بابل على لائحة التراث الدولي غداً الجمعة.

وقال الشويلي {للفرات نيوز} ان" وزير الثقافة عبد الامير الحمداني اجتمع مع نظيره الاذري رئيس الجلسة الدولية الثالثة والأربعين لدورة {اليونسكو}"، كاشفاً عن" اعطاء تطمينات باضافة بابل على لائحة التراث الدولي".واشار الى ان" غداً ستكون بشرى للشعب العراقي، والسفارة العراقية تتهيأ لاحتفالية بهذه الفرحة المباركة".انتهى

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